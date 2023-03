Stadio Inter a Assago? «L’area individuata è quella di Rozzano»

Il Comune di Assago con una nota ufficiale ha voluto far sapere le novità riguardo allo nuovo stadio dell’Inter e alle ultime voci sull’area di costruzione

Il Comune di Assago con una nota ufficiale ha voluto far sapere le novità riguardo allo nuovo stadio dell’Inter e alle ultime voci sull’area di costruzione. La nota del Comune:

«Relativamente al clamore suscitato dalla notizia riportata oggi da alcuni quotidiani per la realizzazione del nuovo Stadio dell’Inter ad Assago; confermiamo che ad oggi non vi è stato alcun contatto con l’amministrazione del Comune e che l’area eventualmente individuata per la realizzazione è di proprietà privata ed in territorialità del Comune di Rozzano. Assessorato Sport e Sicurezza. Comune di Assago».