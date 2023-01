STATS – Brekalo alla Fiorentina: come giocava in Bundesliga?

La Fiorentina ha il suo nuovo attaccante: Josip Brekalo, ex Torino. Ma l’attaccante come giocava in Bundesliga? Ecco i dati

Al Torino Josip Brekalo ha mostrato molte volte il suo talento. E l’Italia non lo ha dimenticato, visto che la Fiorentina lo ha fortemente voluto andandolo a prendere in Germania. La Viola ne ha davvero grande bisogno, contando l’anemia della sua fase offensiva. D’altro canto, lui in Bundesliga non è certo riuscito ad adattarsi, come dimostrano le statistiche maturate col Wolfsburg.

Nel club tedesco Brekalo ha fatto poche apparizioni: 6 su 17. E il livello dei minuti trascorsi in campo è molto basso, tocca solo il 24%. La distribuzione delle sue zone d’azione rivela che il croato agisce prevalentemente sulla sinistra (35%) e non entra praticamente mai in area di rigore (solo 1,6% i palloni toccati all’interno dei 16 metri). Nelle poche partite giocate ha effettuato solo 2 tiri in porta senza riuscire a segnare. Il dato migliore riguarda la sua capacità di saltare l’uomo (62,5% di dribbling riusciti). Quello più negativo è che su 8 cross effettuati non ne ha azzeccato neanche uno