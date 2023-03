STATS – Fiorentina, quanto vale il Lech Poznan?

Fiorentina, che squadra è il Lech Poznan? Uno sguardo alla formazione polacca, futura avversaria in Europa dei viola

Il sorteggio di Conference League ha dato in sorte alla Fiorentina i polacchi del Lech Poznan. Successivamente, in caso di passaggio del turno, la Viola si troverà ad affrontare la vincente di Basilea-Nizza. L’urna, insomma, non è stata malevola, anche se come sempre sarà poi la verifica del campo a tradurre quello che per ora è uno sbilanciamento teorico a favore della formazione di Italiano. A dare una certa fisionomia alla differenza di valori può servire anche questa tabella. Ci sono le attuali quotazioni di mercato dei principali giocatori del Lech e – come si vede – le cifre sono ovviamente molto diverse da quelle che circolando in Italia e nei principali campionati europei. Questo potrebbe essere anche un elemento che gioca a favore del club meno titolato: ognuno dei suoi giocatori ha un interesse individuale nel mettersi in mostra. E la riprova ce l’ha proprio la scorsa finalista della competizione: quel Feyenoord che ha affrontato la Roma non esiste più, il mercato l’ha rivoltato come un calzino, dimostrarsi competitivi nel contesto internazionale è comunque un buon biglietto da visita.

Il Lech è guidato da un tecnico olandese, Jonh van den Brom, che al pari dell’allenatore della Fiorentina si affida al 4-2-3-1. Il traguardo già raggiunto è storico, mai prima di quest’anno si era arrivati così lontani in una competizione europea. Il Corriere dello Sport di oggi offre questo identikit della squadra che il 13 aprile ospiterà la Fiorentina: «É terzo in campionato ad una vita di distanza però (18 punti) dalla capolista Rakow ed ha nel centravanti Ishakl (passaggio fugace a Cosenza in Serie B nel 2013-14) il capocannoniere con 19 gol in stagione e nell’esterno offensivo Skoras (13 gol finora) l’altro elemento di spicco, mentre una “vera” vecchia conoscenza del nostro calcio è il difensore centrale Bartosz Salamon, che ha giocato in Italia dal 2008 al 2021, vestendo le maglie di Brescia, Foggia, Sampdoria, Pescara, Cagliari, Spal e Frosinone».