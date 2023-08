STATS – Lazio, c’è una cosa in cui Felipe Anderson fa la differenza (e dove gli italiani latitano)

Le statistiche sul contributo offensivo di Felipe Anderson con la maglia della Lazio nella passata stagione

Con 9 gol, Felipe Anderson nel 2022-23 si è collocato alle spalle di Immobile e Zaccagni e allo stesso livello di Milinkovic-Savic nel contributo offensivo prodotto dalla Lazio. Una cifra non banale, alle quale vanno aggiunti anche i 3 assist, una quota dove è lecito attendersi qualcosa in più perché i biancocelesti hanno perso il Sergente serbo, che in questa voce non aveva rivali in squadra. Ma c’è un altro aspetto estremamente interessante e redditizio per Maurizio Sarri a proposito del contributo offerto dal brasiliano. Una voce nella quale è addirittura il migliore del campionato, un primato che non sarà facile mantenere.

La Top Five dei duelli vinti nella metà campo avversaria vede Felipe Anderson in testa per quanto maturato nel campionato 2023-24. Precede di pochissimo Lassana Coulibaly, centrocampista della Salernitana, sicuramente in crescita di rendimento. Ben due i centrocampisti del Lecce di Marco Baroni: Alexis Blin e Morten Hjulmand. Un asse franco-danese che ha rappresentato molto per i salentini, particolarmente aggressivi soprattutto negli incontri casalinghi. Ma il panorama, da quelle parti è cambiato, a partire dalla guida tecnica, non sarà semplicissimo riproporre lo stesso spartito. Nel gruppo c’è anche Teun Koopmeiners, uno che sa fare davvero tante cose diverse e proprio per questo è stato tra i giocatori di qualità più trattato in questa convulsa estate di mercato.

Piccola ma doverosa riflessione, che balza agli occhi alla lettura della cinquina. Dove sono gli italiani? Quando si parla di alcuni limiti del calcio italiano si tende a dare la colpa anche alla massiccia presenza di giocatori stranieri, ma perché in certe voci non ci sono nostri rappresentanti convocabili in azzurro? Estendendo la classifica alla Top Ten vi entrano Calabria, Cristante e Bandinelli, che la Serie A l’ha lasciata per tentare di riconquistarla con lo Spezia.