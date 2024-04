La vera sorpresa d’Europa si trova in Ligue 1

Il Brest è secondo in Ligue 1 dietro solamente al PSG di Mbappé e la qualificazione in Champions League è sempre più vicina

Col 4-3 sul Metz, il Brest ha rafforzato il secondo posto in Ligue 1 e ha accorciato sull’imprendibile Psg, passando da -12 a -10. Troppi a sole 6 giornate dal termine, ma il secondo posto significherebbe qualificazione diretta alla Champions e, probabilmente, diventare la sorpresa più grande tra i principali tornei del Continente. I 4 gol di ieri hanno visto la partecipazione diretta di 4 marcatori diversi: Chardonnet ha colpito da pochi passi su un’azione d’angolo. Doumbia ha corretto in rete a porta vuota una sponda al volo di Del Castillo. Satriano ha servito il pallone del momentaneo 3-1 sulla testa di Mounie, approfittando di una difesa avversaria piuttosto allo sbando. Infine, ancora su corner, Satriano ha segnato in elevazione, piuttosto indisturbato.

La Gazzetta dello Sport offre questo identikit statistico della squadra: «In questa stagione solo una volta il Brest aveva segnato 4 reti (il 20 dicembre col Lorient) e ne aveva presi 3 solo dal Psg a ottobre. Fino a ieri aveva la miglior difesa, ora seconda dietro al Nizza (23 a 22 reti subite) e 13 clean sheet. Insomma, si copre bene con una squadra non verdissima, 26 anni di media, ed è quella che dà meno fiducia ai giovanissimi, nessuno del 2004 in campo. Il portiere, l’olandese Bizot, ne ha 33; il “bomber, Del Castillo, 6 reti e 7 assist, ne ha 28. Il modulo è un 4-3-3 che si trasforma in 4-2- 3-1 in copertura, ma tiene oltre il 53% di possesso palla medio a partita».