Stefano Okaka: un ritorno inaspettato, tra riflessioni e nuove sfide

Stefano Okaka, attaccante classe 1989, compie oggi 36 anni e torna a far parlare di sé nel mondo del calcio italiano. Dopo un lungo periodo di inattività, l’ex centravanti della Nazionale italiana ha sorpreso tutti con il suo possibile approdo al Ravenna, club neopromosso in Serie C. La notizia ha fatto scalpore, soprattutto alla luce delle sue dichiarazioni di qualche mese fa, che lasciavano intendere un possibile addio definitivo al calcio giocato.

In un’intervista rilasciata tempo fa, Okaka aveva confessato: “Ancora non sono certo di aver lasciato”. Parole che lasciavano aperta la porta a un ritorno, nonostante una pausa di quasi due anni dall’ultima esperienza con l’Istanbul Basaksehir, squadra della Süper Lig turca. “Quando fai una cosa per tutta la vita, poi staccarsi da quel contesto è sempre difficile. Ho ricevuto tante offerte, ma se prendo un impegno lo rispetto al 100%. Non mi sentivo motivato al massimo e non volevo approfittare di nessuno. Era solo una questione mentale, non fisica: potrei giocare altri 2-3 anni. Se vado in una squadra, voglio essere centrale e decisivo, altrimenti non ha senso”.

Il possibile ingaggio da parte del Ravenna, insieme a quello di Giulio Donati — ex difensore di Bayer Leverkusen e Lecce — rappresenta un segnale forte per il club romagnolo, intenzionato a costruire una rosa competitiva per affrontare la Serie C. Al momento, non è stato ufficializzato alcun contratto, ma l’interesse è concreto e alimenta le speranze dei tifosi.

Okaka ha esordito nel calcio professionistico nel 2005, a soli 16 anni, con la maglia della Roma in una sfida contro l’Aris Salonicco. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Modena, Brescia, Fulham, Bari, Parma, Spezia, Sampdoria, Anderlecht, Watford e Udinese, collezionando anche cinque presenze con la Nazionale maggiore.

Il suo ritorno potrebbe rappresentare non solo una nuova sfida personale, ma anche un’opportunità per Ravenna di puntare su un profilo esperto e carismatico. Il calcio italiano osserva con curiosità: Stefano Okaka è davvero pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera?