Sterling Chelsea, è UFFICIALE: il comunicato del club londinese

Sterling Chelsea, adesso è UFFICIALE: il comunicato condiviso dal club londinese sui propri canali

Il Chelsea ha annunciato l’acquisto di Raheem Sterling.

IL COMUNICATO – «La star inglese Raheem Sterling si è unita al Chelsea dal Manchester City con un contratto di cinque anni.

Il londinese è stato uno dei giocatori chiave del City nelle ultime sette stagioni, segnando in doppia cifra i gol in ciascuna di queste campagne e ottenendo nove importanti riconoscimenti, inclusi quattro titoli di Premier League.



Dribblatore diretto che prospera in qualsiasi posizione sui tre davanti o appena dietro un attaccante centrale, il 27enne utilizza una perfetta combinazione di abilità, velocità e tempismo per tormentare i difensori, sia con la palla tra i piedi che con la sua costanza produttivo corre dietro».