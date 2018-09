Stipendi Serie A, sfondato il muro del milardo: è record! CR7 il più pagato

Stipendi Serie A: Cristiano Ronaldo il più pagato. E’ record di ingaggi nel nostro campionato: ecco i numeri

E’ Cristiano Ronaldo il giocatore più pagato della nostra Serie A e su questo c’erano pochi dubbi! Il portoghese, arrivato in estate alla Juventus, non ha ancora realizzato il suo primo gol in A ma guadagna 31 milioni di euro netti a stagione. Il giocatore, a 33 anni, guadagna 8 milioni di euro in più rispetto a quanto percepito a Madrid e ha riportato la Serie A sul podio d’Europa (Messi guadagna 50 milioni a stagione, Neymar 36). L’effetto CR7 ha permesso alla Serie A di alzare ulteriormente l’asticella: i club spendono, al lordo, 1 miliardo e 129 milioni per gli stipendi, un vero e proprio record per il nostro campo.

Il più pagato come detto è Cristiano Ronaldo. Dietro al portoghese troviamo Gonzalo Higuain con un ingaggio netto di 10 milioni di euro a stagione. Al terzo posto Paulo Dybala con 7 milioni di euro. Poi altri due juventini, ovvero Pjanic e Douglas Costa con 6,5 e a seguire il milanista Donnarumma. Il giocatore più pagato dell’Inter è Icardi (con Nainggolan) a 4,5 milioni a stagione (l’argentino dovrebbe rinnovare molto presto), stessa cifra di Edin Dzeko a Roma, mentre il giocatore più pagato del Napoli è Insigne con i suoi 4,6 milioni di euro a stagione. Cifre minori alla Lazio: Immobile e Leiva sono i più pagati con 2,3 milioni l’anno.

E’ la Juventus la squadra che spende di più: i bianconeri hanno un monte ingaggi di 219 milioni di euro! A seguire il Milan con 140 milioni di euro, poi l’Inter con 116 milioni. Fuori dal podio la Roma con 100 milioni di euro tondi, al di sotto della tripla cifra Napoli (94 milioni) e Lazio (66). Numeri importanti per il Torino con gli stipendi che toccano quota 46 milioni di euro, più della Fiorentina (37), Sampdoria (36), Bologna (34), Sassuolo (30), Cagliari e Genoa (29) e Atalanta (27). La squadra che spende di meno è l’Empoli: gli stipendi ammontano a 16 milioni di euro.