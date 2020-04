Stirpe: «Se il Frosinone non viene promosso adirò le vie legali»

Le parole del presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, che ha parlato del futuro del campionato di A e di B

Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha parlato a Radio Punto Nuovo, e ha espresso il punto di vista dei ciociari sul futuro dei campionati: «Il Benevento è l’unico club che può parlare di merito sportivo perché ha 20 punti in più ed è virtualmente in A».

«Qualora il campionato dovesse essere interrotto e il Frosinone non salirà in A perché terzo in campionato, allora mi muoverò per vie legali. Ci sono parecchie ipotesi sul tavolo, vorrei evitare di adire le vie legali, non escludo nulla».