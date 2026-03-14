Stramaccioni nella bufera: gli utenti DAZN insorgono: «Telecronaca da tifoso, altro che imparzialità! Dategli il premio ‘Rosa Camuna’». I dettagli

Stramaccioni nel mirino degli utenti DAZN: «Telecronaca da tifoso, dategli pure il premio Rosa Camuna». I dettagli

Il post‑partita di Inter Atalanta ha acceso un vero caso mediatico attorno ad Andrea Stramaccioni. L’ex tecnico nerazzurro, oggi volto di DAZN, è stato travolto sui social da una pioggia di critiche per i suoi commenti ritenuti da molti tifosi e abbonati troppo sbilanciati e poco equilibrati. Le sue analisi sui due episodi più discussi della gara hanno alimentato le polemiche, trasformandolo nel bersaglio principale del malcontento online.

Stramaccioni ha infatti giudicato senza esitazioni irregolare il gol dell’Atalanta, segnalando un fallo di Sulemana su Dumfries, e ha poi invocato il rigore per l’Inter sul contatto tra Scalvini e Frattesi. Una posizione netta che ha diviso il pubblico e scatenato accuse di faziosità, contribuendo a rendere ancora più teso il clima già incandescente attorno alla partita.

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Sui social la protesta è esplosa con decine di commenti contro Andrea Stramaccioni, accusato di essere troppo di parte nella telecronaca di Inter‑Atalanta. Molti utenti hanno ironizzato sulla sua presunta faziosità, parlando di “telecronaca del tifoso”, di “commento con la sciarpa” e di un opinionista “senza credibilità”, mentre altri hanno criticato DAZN per avergli affidato una partita dell’Inter. Tra battute, accuse di imparzialità mancata e paragoni sarcastici, il filo conduttore è uno solo: per una larga fetta di pubblico, Stramaccioni non avrebbe mantenuto il necessario equilibrio nel valutare gli episodi più discussi del match.

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