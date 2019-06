Supercoppa Italiana in Arabia: ecco perché la soluzione è a rischio

Supercoppa Italiana in Arabia: l’Assemblea di Lega ne discute, ecco perché la soluzione in Medio Oriente è a rischio

L’Assemblea di Lega andata in scena ieri ha certificato l’opposizione della Serie A – Juventus a parte, ovviamente – all’idea della Super Champions. Ma non solo. Perché l’occasione è stata utile per un confronto sulla Supercoppa Italiana, di cui due edizioni ancora dovranno disputarsi – da accordi – in Arabia.

Uno scenario che però traballa, in primis ovviamente per la questione dei diritti civili calpestati in Medio Oriente. Ma anche per le rimostranze di BeInSports, network che acquista i diritti tv per la trasmissione del campionato italiano all’estero e che in Arabia viene sovrastato da piattaforme pirata che trasmettono in streaming.