Supercoppa, l’Arabia ci ripensa: Lazio e Fiorentina club poco noti

Le ultime sulla prossima edizione della Supercoppa che si dovrebbe in Arabia Saudita tra Napoli, Inter, Fiorentina e Lazio

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, ci sarebbero dei problemi relativi all’edizione della Supercoppa Italiana di questa stagione. La competizione dovrebbe infatti coinvolgere Napoli, Inter, Fiorentina e Lazio dal 21 al 25 gennaio.

L’Arabia Saudita, nazione scelta per ospitare il torneo, non sarebbe però contenta della presenza dei viola e dei biancocelesti poiché considerati club troppo piccoli. La proposta sarebbe quindi quella di giocare a febbraio per distanziarla da quella spagnola. Inter e Napoli, impegnate con la Champions, avrebbero già detto di no.