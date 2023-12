Superlega, dal Bayern allo United: la reazione dei club esteri

Le reazioni ufficiali dei club esteri sulla decisione in merito alla possibile partecipazione alla Superlega. I dettagli

Dopo la sentenza della Corte di Giutizia Europea a favore della Superlega, i più importanti club esteri stanno comunicando le loro intenzioni per il progetto.

MANCHESTER UNITED – «La nostra posizione NON è cambiata. Rimaniamo pienamente impegnati nella partecipazione alle competizioni UEFA e nella cooperazione positiva con la UEFA, la Premier League e gli altri club attraverso l’ECA per il continuo sviluppo del calcio europeo».

BAYERN MONACO – «Abbiamo preso atto della sentenza della Corte di giustizia europea. Tuttavia, ciò non cambia la posizione dell’FC Bayern e dell’ECA secondo cui una tale competizione sarebbe un attacco all’importanza dei campionati nazionali e alla struttura del calcio europeo. La Bundesliga è la base dell’FC Bayern, così come tutti i campionati nazionali sono la base di altre squadre di calcio europee. E’ quindi nostro dovere e nostra profonda convinzione rafforzarli, non indebolirli. Siamo anche impegnati nelle competizioni europee per club sotto l’egida della UEFA. Permettetemi quindi di chiarire ancora una volta che la porta della Super League rimane chiusa per l’FC Bayern».