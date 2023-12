Superlega, Avv. Dupont: «Essenza del sistema calcio»

L’avvocato Jean-Louis Dupont, colui che ha cambiato anche la legge Bosman, ha parlato a Tuttosport della sentenza della CGUE sulla Superlega

SUPERLEGA – «Gli spiegherei, molto semplicemente, che fino a ieri, la Uefa godeva di una posizione di monopolio, attraverso la quale impediva o rendeva molto difficile la vita di chi voleva costruire qualcosa di alternativo a loro. Oggi quel tipo di discriminazione non può più essere applicato e si uò più facilmente avere accesso a una tribunale. La Corte di Giustizia Europea ha messo una camicia di forza giuridica all’Uefa, per impedirle di fare ulteriori danni».

SENTENZE – «Delle sentenze. Perché non vorrei che ci si soffermasse solo sulla sentenza Superlega, mentre la Corte di Giustizia Europea si è espressa con tre sentenze che vanno considerate nel loro complesso, perché – de facto – mettono mano all’organizzazione dello sport europeo, ognuna con diverse sfumature, ma tutte con lo stesso concetto di fondo riguardante il monopolio. Esiste anche quella dell’Anversa, che riguarda ancora l’Uefa e i suoi regolamenti, ma anche quella della Federazione Internazionale del pattinaggio. Trovo importante quest’ultima perché scardina una volta per tutte l’impossibilità di ricorrere ai tribunali ordinari per risolvere le questioni. Nella sentenza sul pattinaggio questo viene espresso in modo esplicito, mentre è solo accennato in quella della Superlega».

BOSMAN – «Perché la sentenza Bosman del 1995 cambiava “solo” il calciomercato, che è un elemento fondamentale del sistema calcio, ma è un elemento. Questa sentenza va a cambiare il mercato della produzione delle competizioni, che è l’essenza del sistema calcio stesso. Ecco perché credo che l’impatto della sentenza sarà di dieci volte superiore».