Suso, addio ad un passo? L’agente incontra la dirigenza: le ultime – VIDEO

L’agente di Suso, Alessandro Lucci, è entrato pochi minuti fa a Casa Milan: inizia la trattativa con la Roma?

Per la settima volta nelle ultime settimane, Alessandro Lucci ha varcato le porte di Casa Milan in compagnia del collaboratore Serginho. Il motivo della visita? Un incontro con la dirigenza rossonera per parlare del futuro di Suso.

Lo spagnolo piace moltissimo alla Roma che sta cercando in tutti i modi di portarlo nella Capitale. Il club rossonero ascolta le offerte giallorosse ed è pronto a far partire la trattativa vera e propria, anche se per ora non si è trovata la quadratura del cerchio.

Dopo una mezz’oretta il vertice è terminato. Lucci e Serginho hanno lasciato Casa Milan senza proferire parola.