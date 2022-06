Allo Stadio Olympia di Helsingborg, il match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria tra Svezia U21 e Italia U21: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio Olympia di Helsingborg, Svezia e Italia U21 nel match valido per il gruppo F di qualificazione agli Europei di categoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Svezia Italia U21 1-0

1′ Ha preso il via il match

3′ Subito problemi per Lovato, colpito al volto

4′ Scintille tra Pellegri e Vagic a gioco fermo, inizio molto spezzettato e confuso: giallo per entrambi

9′ GOL SVEZIA – Azione confusa su calcio d’angolo, Gustavsson mette in mezzo indisturbato con la deviazione di Parisi che fa carambolare la palla in porta

19′ Avvio sonnolento per gli Azzurrini, poco in partita

20′ Non ce la fa Lovato, dentro Viti che fa il suo esordio in Under 21

36′ OCCASIONE ITALIA – Colpo di testa di Pirola, bravissimo nel riflesso Brolin

38′ OCCASIONE SVEZIA – Al Hajj sfugge a Pirola ma poi cincischia davanti a Plizzari e non riesce a concludere

42′ Testa di Pellegri, la palla prende una traiettoria strana che inganna Brolin e sbatte sulla parte superiore della traversa

Migliore in campo: Ricci al termine del primo tempo PAGELLE

Svezia Italia U21 1-0: risultato e tabellino

RETI: 9′ aut. Parisi

SVEZIA (4-4-2): Brolin; Holm, Ousou, Vagic, Kahl; Walemark, Gustavsson, Hussein, Jansson; Sarr, Al Hajj. A disposizione: Tannander, Mendes, Tolinsson, Svensson, Abraham, Carlen, Bardagji, Kimpioka, Nygren. Allenatore: Petterson

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Okoli, Lovato (20′ Viti), Pirola; Cambiaso, Bove, Ricci, Rovella, Parisi; Pellegri, Cambiaghi. A disposizione: Turati, Zanoli, Quagliata, Yeboah, Gaetano, Miretti, Esposito, Vignato. Allenatore: Nicolato

ARBITRO: Nathan Verboomen (BEL)

AMMONITI: Pellegri, Vagic, Ousou