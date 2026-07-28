Il portiere giallorosso Mile Svilar allontana le voci di mercato: «Per me oggi c’è solo la Roma»

Mile Svilar torna a parlare del suo futuro e lo fa con parole che non lasciano spazio a interpretazioni. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il portiere della Roma ha affrontato anche il tema delle indiscrezioni di mercato che, nelle ultime settimane, lo avevano accostato alla Juventus.

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L’estremo difensore giallorosso ha spiegato di non essere mai stato coinvolto direttamente in eventuali trattative, sottolineando di aver vissuto l’estate senza prestare particolare attenzione alle voci circolate sul suo conto.

Svilar ha dichiarato: «La Juventus mi voleva? Francamente non so niente di questa storia, questa estate ho sentito e letto poco o niente. Almeno per quanto mi riguarda. Non posso dirvi nulla perché non sono stato interpellato. Per me oggi c’è solo la Roma e sono concentrato per dare il mio meglio per questa maglia, questa società e questi tifosi».

Parole che confermano la volontà del portiere di restare completamente focalizzato sul progetto giallorosso. Al di là delle indiscrezioni che hanno animato il mercato estivo, Svilar ribadisce così il proprio impegno nei confronti della Roma, mettendo al centro la squadra, il club e i suoi sostenitori.



