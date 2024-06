Svizzera-Germania: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al Deutsche Bank Park l’incontro degli Europei Svizzera-Germania: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Deutsche Bank Park di Francoforte va in scena la partita degli Europei tra Svizzera-Germania, terzo turno del girone A. Le due squadre hanno rispettivamente a 4 e 6 punti in classifica e si giocano il primo posto. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Svizzera-Germania, le probabili formazioni

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye; Aebischer, Embolo; Vargas.

GERMANIA (4-3-3): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Emre Can, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Fullkrug

Svizzera-Germania: orario e dove vederla in tv

Scozia-Svizzera si gioca alle ore 21 di domenica 23 giugno. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro sui canali Rai (Rai 1) e su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW Tv per gli abbonati e su Rai Play.