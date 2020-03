Szczesny il sottovalutato: migliore in Italia e secondo in Europa. Il dato

Wojciech Szczesny è il primo portiere in Italia e secondo in Europa per tiri respinti: questo il dato del giocatore bianconero

La Gazzetta dello Sport ha dedicato un approfondimento a Wojciech Szczesny, incoronandolo al primo posto in Italia per percentuale di parate. Il portiere della Juve, infatti, ha preso il 79,8% dei tiri che gli sono arrivati, quattro tiri su cinque in sintesi.

I suoi numeri sono superiori a qualsiasi altro portiere in Italia, e lo collocano al secondo posto in questa speciale classifica in Europa. Soltanto Alisson del Liverpool, suo ex compagno di squadra alla Roma, ha fatto meglio di lui da agosto.