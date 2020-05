Tacconi: «Spero che il campionato ricominci, allevierebbe un po’ la tristezza»

Stefano Tacconi ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport: queste le parole dell’ex portiere della Juve

Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, è stato intervistato da Gazzetta all’indomani del suo compleanno.

RIPRESA – «Sul coronavirus sento tanti pareri diversi. Sul campionato, invece, spero solo che si ricominci: allevierebbe un po’ la tristezza. Le società di A e B sarebbero pronte a farlo anche in questa situazione strana. E sarebbe bello rivedere presto la gente allo stadio».

BUFFON – «Gli direi di essere felice: se si sente ancora forte, perché smettere? E poi, a differenza mia, c’è ancora una Coppa, la più importante, che gli manca. Se la merita più di tutti».

JUVE – «Se c’è qualche mio ex compagno di squadra con cui non brinderei mai? No. Erano tutti determinati, rispettosi. La Juve, esaltandoci come collettivo, ci ha migliorati anche individualmente. Dall’ultimo fino a Platini».