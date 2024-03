Tare su Lazio-Milan: «Di Bello, giornata no! Periodo poco positivo per i biancocelesti»

Tare, ex ds della Lazio, ha parlato a un portale tedesco tz.de dopo la sconfitta contro il Milan e la direzione di Di Bello

Tare, ex ds della Lazio, ha parlato a un portale tedesco tz.de dopo la sconfitta contro il Milan e la direzione di Di Bello. Le sue dichiarazioni:

LAZIO-MILAN – «Col Milan avrebbe meritato di vincere. Purtroppo l’arbitro ha avuto una giornataccia e le sue decisioni hanno avuto un impatto importante sul risultato finale. In generale comunque la Lazio non sta vivendo un bel periodo in campionato, con 3 sconfitte nelle ultime 4. La Lazio ha difficoltà soprattutto nella fase di realizzazione».