Tebas: «Porteremo al termine Liga, se una squadra si rifiuta di giocare…»

Il presidente della Liga, Javier Tebas, spinge per portare al termine il campionato spagnolo: ecco le sue dichiarazioni

Javier Tebas ha chiarito la sua posizione in merito al destino della Liga: il campionato spagnolo deve riprendere. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Mundo Deportivo.

«Al momento non contempliamo lo scenario di non finire la competizione. Sono convinto che prima o poi LaLiga e LaLiga Smartbank saranno completate, è su questo che ci concentriamo. Ci saranno promozioni e retrocessioni in caso di cancellazione per cause di forza maggiore. Cosa succede se i club si rifiutano di giocare? La decisione di uno può danneggiare tutti, se una squadra rifiuta di giocare, si applicheranno le regole. Questa è un’industria che genera l’1,3 del PIL e 180.000 posti di lavoro, è necessario essere solidali e non cercare l’interesse di ciascuno».