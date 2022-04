Ten Hag vicino al Manchester United: colloqui in corso tra il tecnico dell’Ajax è i Red Devils

Come riferito da ESPN Erik ten Hag, attuale tecnico dell’Ajax, ha ottime possibilità di diventare il nuovo allenatore del Manchester United.

L’accordo non è ancora concluso ma sono in corso colloqui su personale, budget e altri dettagli. Il tecnico – per cui la priorità sono sempre stati i Red Devils – è anche approvato da Ralf Rangnick.