Tensione al PSG: Messi viene sostituito e non stringe la mano a Pochettino

Leo Messi non stringe la mano al tecnico Mauricio Pochettino al momento della sostituzione: la ricostruzione dell’accaduto

Tensione nello spogliatoio del Paris Saint-Germain tra Leo Messi e Mauricio Pochettino. Il fuoriclasse argentino, a secco anche nel match di Ligue 1 contro il Lione, non ha gradito la sostituzione effettuata dal tecnico argentino al 75′.

Richiamato in panchina per fare spazio ad Achraf Hakimi, Messi non ha voluto stringere la mano a Pochettino.