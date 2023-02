Tensione nello spogliatoio del PSG dopo la sconfitta col Monaco

La squadra e il direttore sportivo Campos a confronto dopo la sconfitta del PSG di ieri sera contro il Monaco e le parole del ds

Tensione nello spogliatoio del PSG dopo la sconfitta patita ieri contro il Monaco. Dopo la sfida, il ds Campos ha infatti parlato, secondo quanto riportato da L’Equipe, di «mancanza di aggressività sul terreno di gioco».

Parole che non sono piaciute ai giocatori, Neymar e Marquinhos in testa che hanno quindi risposto per le rime al direttore sportivo. Un ambiente teso, che rende ancora più preoccupante per avvicinare la sfida contro il Bayern Monaco in Champions League.