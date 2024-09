Thiago Motta: «Colpe? Attaccare è COMPITO DI TUTTI, come difendere. VLAHOVIC? Sta migliorando su questo aspetto»

Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, dopo il pareggio ottenuto dai bianconeri in casa dell’Empoli

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Juve contro l’Empoli. Di seguito le sue parole.

LENTEZZA IN AVANTI, DI CHI E’ LA COLPA? – «Siccome non abbiamo preso gol ed è compito di tutta la squadra, quando creiamo in avanti è compito anche di tutta la squadra. Nel secondo tempo abbiamo fatto un po’ meglio, trovando gli esterni. Poche occasioni, ma quelle avute potevamo andare in vantaggio. Andiamo con un punto a casa, non è quello che volevamo ma la prestazione è stata buona. Dobbiamo continuare a crescere su questa squadra qua».

VLAHOVIC ESCE DALLA PARTITA QUANDO SI INNERVOSISCE – «Sono d’accordo in quell’aspetto sta migliorando tantissimo. Un attaccante vive per il gol, ma lui ci dà tantissime cose nel complesso del gioco. Deve mantenersi concentrato e pensare a giocare. È un leader positivo nel gruppo, aiuta la squadra, lui deve continuare così».

