Suning si prende tutta l’Inter: addio Thohir, il sostituto è in casa

Thohir al passo di addio all’Inter: entro fine ottobre l’attuale presidente nerazzurro dovrebbe cedere il 31% delle sue quote restanti a Suning. Zhang Junior prossimo numero uno

L’era di Erick Thohir all’Inter dovrebbe ormai quasi essere giunta alla conclusione. Nessun dubbio sul passaggio di consegne definitivo tra il magnate indonesiano, che aveva acquistato la società nerazzurra nel 2013 da Massimo Moratti, e l’attuale socio di maggioranza Suning, arrivato quasi un paio di anni fa. Attualmente Thohir – che detiene ancora il 31% delle quote di minoranza interiste – ricopre la carica di presidente dell’Inter. Un presidente assente però: da mesi ormai di lui si sono effettivamente perse le tracce. Lo stesso imprenditore indonesiano, intervistato ieri da Lapresse, aveva rimarcato la necessità di cedere le proprie quote di maggioranza a Suning per garantire un ottimo futuro alla società nerazzurra, confermando di fatto a parole di essere sempre più distante dalle questioni interiste.

I piani adesso sono chiari: entro la fine di ottobre Suning dovrebbe dare luogo alla liquidazione di Thohir con l’acquisto delle quote mancanti in maniera tale da arrivare al controllo praticamente quasi del 100% dell’Inter. La carica di presidente dovrebbe essere ricoperta in futuro da Steven Zhang Junior, figlio di Steven Zhang, il gran capo di Suning, cioè de facto l’attuale gestore del club e di tutte le questioni nerazzurre. Per Thohir – che proprio qualche giorno fa aveva ceduto definitivamente l’altra società calcistica di cui era proprietario, quella americana dei DC United – il futuro sarà comunque ancora nel mondo dello sport: attualmente è presidente del comitato olimpico indonesiano impegnato a portare le Olimpiadi nel paese asiatico.