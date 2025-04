Tite rinuncia al Corinthians. Il tecnico annuncia problemi di salute: «Ho bisogno di una pausa per curarmi». Il comunicato

Negi scorsi giorni il Corinthians ha preso la decisione di esonerare il tecnico Diaz. Per la sua sostituzione si sono fatti i nomi di due ex commissari tecnici della nazionale brasiliana, Tite e Dorival Junior, ma era proprio il primo a sembrare più vicino ad aver raggiunto un accordo.

A sorpresa, però, il 63enne, ex tecnico del Flamengo, ha annunciato una sospensione della sua carriera per i problemi di salute, come riportato dal comunicato diffuso da ESPN Brasile riportato di seguito.

«Mi sono reso conto che ci sono momenti in cui bisogna capire che, come essere umano, posso essere vulnerabile e ammetterlo mi renderà sicuramente più forte. Sono appassionato di quello che faccio e continuerò ad esserlo, ma dopo aver parlato con la mia famiglia e aver osservato i segnali che il mio corpo inviava, ho deciso che la cosa migliore da fare ora era prendermi una pausa dalla mia carriera per prendermi cura di me stesso per tutto il tempo necessario. Come è stato reso pubblico, era in corso una conversazione con il Corinthians, ma dovrà essere paralizzata da una decisione difficile, ma necessaria».