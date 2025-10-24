Tonali Newcastle, rinnovo fino al 2029 con gli ingles: arriva l’annuncio di Howe che gela i sogni di quel top club di Serie A

Tonali Newcastle: gli inglesi blindando l’ex Milan: rinnovo fino al 2029, l’annuncio di Howe spegne le speranze della Juventus

Adesso è ufficiale: Sandro Tonali ha prolungato il suo contratto con il Newcastle fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione. La conferma è arrivata direttamente dal tecnico Eddie Howe, alla vigilia della sfida contro il Fulham. Una mossa che blinda il centrocampista italiano e complica i piani delle pretendenti, Juventus in primis.

Howe: “Un gesto che dimostra il suo carattere”

«È corretto», ha dichiarato Howe in conferenza stampa, confermando l’accordo. L’allenatore ha raccontato anche un retroscena significativo: «Ci sono state molte discussioni, soprattutto sul piano economico. Sandro ha rinunciato volontariamente a parte dell’ingaggio, un gesto che dice molto sul suo carattere».

Il legame con il club

Howe ha sottolineato come il supporto del Newcastle sia stato decisivo durante il periodo difficile della squalifica: «Sandro ha sentito l’affetto di tutti. Quel sostegno lo ha aiutato a rialzarsi e oggi ne vediamo i frutti in campo». Un rapporto rafforzato, che ha portato a un rinnovo voluto da entrambe le parti.

Dubbio Fulham, ma futuro scritto

Resta incerta la sua presenza contro il Fulham: «Si è allenato, ma non era al 100%», ha spiegato Howe. Al di là della singola partita, però, il messaggio è chiaro: il futuro del classe 2000 è a tinte bianconere e non quelle della Juve.

Juve, sogno sempre più lontano

Per i bianconeri, che da tempo sognano di riportarlo in Italia, la notizia è una doccia fredda. Il rinnovo non lo rende incedibile, ma ne conferma la valutazione altissima (circa 100 milioni) e la ferma volontà del Newcastle di non privarsene. La strada verso il grande obiettivo juventino si fa ancora più impervia.