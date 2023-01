TOP 10 reti siglate da Ruslan Malinvoskyi con la maglia dell’Atalanta

Ecco i migliori goal segnati da Ruslan Malinovskyi con la maglia dell’Atalanta. Una TOP 10 piena di ricordi nerazzurri

Ruslan Malinovskyi lascia l’Atalanta dopo tre anni e mezzo di soddisfazioni, emozioni e anche qualche rimpianto su un salto di qualità mai arrivato nonostante il grande potenziale. Ma quali sono state le reti più ricordate a Bergamo? Ecco una TOP 10 in salsa orobica.

1) LA PRIMA VOLTA: ATALANTA-HELLAS VERONA 2019-2020

La prima pietra con la maglia dell’Atalanta viene messa contro il Verona in casa: sinistro da fuori area (ne segnerà tanti così) decisivo in un 3-2 ricco di colpi di scena.

2) TREMENDA VENDETTA: ATALANTA-LAZIO 2019-2020

In quel periodo Atalanta Lazio era una partita all’insegna delle polemiche. La rimonta però vede i nerazzurri passare dallo 0-2 al 3-2 e il goal del pareggio lo sigla Ruslan con un tiro micidiale: rivendicando tutto quello che era successo all’andata.

3) SCUDETTO SFIORATO: JUVENTUS-ATALANTA 2019-2020

Dopo 9 vittorie consecutive l’Atalanta affronta la Juventus con enormi possibilità di entrare in piena lotta scudetto. Nel finale il trequartista sgancia una mina tanto precisa quanto potente che fa accarezzare il cielo con un dito prima del 2-2 finale.

4) ARIA DI DERBY: ATALANTA-BRESCIA 2019-2020

Nel 6-2 che ipoteca la superiorità bergamasca contro il Brescia, Malinvskyi serve non solo due assist per Pasalic, ma sigla anche il terzo goal della serata.

5) PIETRA FILOSOFALE: VERONA-ATALANTA 2020-2021

L’Atalanta a Verona testa un 4-2-3-1 che sarà la fortuna dei nerazzurri in quel rush finale, e Malinovskyi non solo riesce a trovare la via della rete, ma anche a trovarsi più a suo agio rendendosi parte integrante del gioco. Più avanti dichiarerà che il modulo lo ha nettamente aiutato nella continuità.

6) VENT’ANNI DOPO: ATALANTA-JUVENTUS 2020-2021

Dai tempi dei Vavaboys con Ventola e Lorenzi al sinistro di Ruslan Malinvoskyi nel finale che spezza tale “maledizione”. 1-0 fondamentale per la rincorsa al secondo posto in classifica.

7) SPERANZA DI COPPA: ATALANTA-JUVENTUS FINALE 2020-2021

Verso la fine del primo tempo l’Atalanta sta perdendo 0-1 contro la Juve in finale di Coppa Italia, ma Ruslan mantiene le speranze vive le nerazzurre: svanite poi nella ripresa.

8) CONCETTO DI PRECISIONE: ATALANTA-JUVENTUS 2021-2022

I bianconeri sono la vittima preferita di Malinovskyi, e l’ultima fiammata contro la Juve è siglata con stile: punizione per la Dea, Ruslan calcia un sinistro tanto potente quanto telecomandato (a mani basse la rete più bella) e palla in rete sotto la Pisani.

9) UNITI PER L’UCRAINA: OLYMPIACOS-ATALANTA 2021-2022

Una doppietta importantissima per il passaggio agli Ottavi d’Europa League, ma toccante per come è arrivata. Ferito nell’orgoglio per quanto accaduto in Ucraina, Malinovskyi trascina la squadra con una prestazione fantastica in onore del proprio paese abbattuto.

10) VERSO I QUARTI: ATALANTA-LEVERKUSEN 2021-2022

L’eliminazione del Leverkusen è ricordata per l’eurogoal di Boga, ma all’andata è stato Ruslan a mettere lo zampino per portare l’Atalanta ai Quarti di Finale: prima pareggiando il match e poi servendo l’assist decisivo per Muriel.