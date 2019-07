Torino, a Bormio i tifosi in coro: «Portateci avanti in Europa» – VIDEO

A Bormio, dove è in corso il ritiro del Torino, i tifosi sognano in grande: la richiesta dei supporter granata ai giocatori sull’Europa League

(dal nostro inviato a Bormio) – C’è voglia di iniziare la stagione e di far bene nel Torino. L’euforia non è solo dei giocatori, che in questi giorni di ritiro si stanno preparando al meglio per i preliminari di Europa League, ma anche dei tifosi, che sognano una grande annata, seguendo la scia della seconda parte della stagione scorsa.

In coro, i tifosi granata, hanno chiesto ai calciatori di andare più avanti possibile in Europa. Dopo aver preso il posto del Milan nella competizione, in casa granata ci si tiene a far bene: anche i tifosi vogliono sognare in grande.