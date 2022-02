Torino, Brekalo: «Juric mi aiuta a conoscere il calcio. Voglio fare 10 gol!»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante del Torino Brekalo ha parlato della sua stagione in granata fino a questo momento

Josip Brekalo, attaccante del Torino, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua stagione in granata fino a questo momento.

SVOLTA 2022 – «Avevo bisogno di tempo per adattarmi al calcio italiano e alla filosofia di mister Juric. Oggi mi sento a mio agio, ho più fiducia in tutto ciò che faccio. Sto crescendo in questa stagione, ma posso fare di più e meglio».

JURIC – «Mi aiuta a conoscere il calcio, a capire i momenti di una partita. Il calcio non è frenesia, bisogna essere pazienti e capire quando è il momento per usare le tue abilità. Per essere al posto giusto nel momento giusto. Il nostro rapporto è fantastico: capisco ciò che vuole da me. Come lo è con i compagni e con lo staff».

OBIETTIVI PERSONALI – «10 gol? Sono a sei, direi che sono sulla strada giusta. Magari poi contiamo anche gli assist… Quest’anno ho fatto un grande salto di qualità: se continuo così può diventare la mia miglior stagione. Spero che sia solo l’inizio».

FUTURO – «Da parte mia certamente spero in granata. Il mio futuro è al Toro, qua sto veramente bene. Torino mi ha reso felice: è il momento più bello e importante della mia carriera».

CAGLIARI – «Sarà importante vincere. Giochiamo in casa, con una capienza salita al 75%, spero in uno stadio pieno. Vogliamo vincere per riprendere la nostra corsa. Nessuno poteva aspettarsi una stagione del Toro così bella, io però ci credevo dall’estate. Ora è facile dire… meno male che sei andato al Toro. Ho avuto ragione».

TRE MOMENTI IN GRANATA – «Al primo posto l’ultimo derby, poi il 4-0 alla Fiorentina, con la mia prima doppietta in Italia, e il 2-1 dell’andata all’Udinese: il mio primo gol sotto la curva».