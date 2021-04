Torino, Cairo: «Contatto de Ligt-Belotti? Insomma…»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha detto la sua sul pareggio contro la Juventus: ecco le dichiarazioni del numero uno granata

Urbano Cairo, presidente granata, ha parlato ai cronisti presenti all’uscita dallo stadio dopo Torino-Juventus.

LA GARA – «Direi una buona partita e un buon Toro, volitivo e che poteva vincere. E’ stato un Toro con le palle per usare espressione colorita. Sono soddisfatto, è ancora lunga ma è una buona cosa per l’autostima. Tutte le partite, blasone o non blasone, sono complicate. Se abbiamo l’atteggiamento giusto, poi facciamo bene».

RIGORE DE LIGT BELOTTI – «Eh, insomma (ride, ndr)».

SANABRIA MANDRAGORA – «Due begli acquisti, stanno facendo bene. Loro ottimi, ma tutta la squadra ha fatto bene».