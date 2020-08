Torino, Cairo: «Non farò gli errori dello scorso anno. Belotti? Lo teniamo»

Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni de La Stampa per fare il punto sul club granata

Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni de La Stampa per fare il punto sul club granata. Ecco le dichiarazioni del numero uno del Toro:

«Ci siamo mossi per tempo: Rodriguez al Milan, Linetty alla Sampdoria e stiamo definendo Vojvoda dallo Standard Liegi. Soprattutto non intendo ricadere in un errore, se così vogliamo definirlo, fatto giustamente un anno fa. Quale errore? Quell’idea, forse un po’ romantica, di tenere tutti. Eravamo reduci da un buon settimo posto, ci giocavamo la qualificazione all’Europa League e non ho fatto seguito alle richieste di chi, come Nkoulou ad esempio, premeva in virtù di una vecchia promessa, non fatta però dal sottoscritto, di essere ceduto. Ho detto no e ho sbagliato: mai tenere un giocatore controvoglia».

GIAMPAOLO – «Lo abbiamo scelto d’intesa con il nuovo ds Vagnati: veramente lo avevo cercato già in passato, ma era impegnato. Sa valorizzare i suoi calciatori, privilegia il gioco e ha tutto per fare bene al Toro».

BELOTTI – «Belotti lo teniamo. Non è in discussione».

IZZO – «Vediamo, ha molte richieste. A dirla tutta diversi nostri giocatori sono richiesti: se partirà qualcuno sapremo come sostituirlo. Intanto stiamo lavorando per l’acquisto di un play davanti la difesa».

JUVE – «Pirlo in panchina? È stato uno straordinario centrocampista e per come la vedo questo potrebbe facilitarlo come allenatore, anche se è tutto un altro mondo. E comunque se la Juve lo ha scelto, avrà avuto i suoi buoni motivi».