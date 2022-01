Torino, idee Kumbulla e Gatti: Izzo in uscita

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Torino studia cambiamenti in difesa: piacciono Kumbulla e Gatti: Izzo in uscita potrebbe liberare un posto

Il Torino vuole stravolgere la difesa e ha un paio di idee per le entrate: Kumbulla e Gatti sono due giocatori che piacciono ai granata.

Le entrate per essere fatte devono prima vedere un’uscita. Il nome papabile è quello di Izzo, mai entrato nelle grazie di Juric. Il Cagliari si era fatto avanti per il centrale, ma con i vari arrivi potrebbe aver risolto il problema. Nelle ultime ore l’Udinese sembrerebbe aver mostrato interesse per Izzo. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.