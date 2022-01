Cagliari, Godin verso l’Atletico Mineiro: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Diego Godin prossimo a lasciare Cagliari potrebbe andare in Brasile, i rossoblù stanno parlando con l’Atletico Mineiro

La priorità del Cagliari è quella di cedere Godin per poi andare sul mercato in entrata. Biraschi, Baselli e Calafiori i tre in cima alla lista.

Per quanto riguarda l’uscita di Godin, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i rossoblù e l’entourage del giocatore starebbero parlando con l’Atletico Mineiro. I brasiliani stanno accelerando per portare l’uruguaiano in Brasile.