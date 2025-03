Torino, Casadei e Pedersen incontrano i tifosi: bagno di folla per i due granata – VIDEO

Torino, Cesare Casadei e Marcus Pedersen incontrano i tifosi allo Store del Toro, l’accoglienza dei fan granata per i due atleti, qui il video esclusivo

(Lorenzo Bosca – Inviato al Torino FC store). Grande entusiasmo questo pomeriggio a Torino per Cesare Casadei e Marcus Holmgren Pedersen. Poco più di 300 persone hanno risposto presente all’appello del club granata, che – tramite un messaggio diramato nella giornata di ieri sulle sue piattaforme social – ha invitato i tifosi di fede sabauda a recarsi al proprio punto vendite che trova ubicazione in Corso Agnelli numero 24.

Lì, a pochi passi dallo Stadio Olimpico Grande Torino, i due tesserati della scuderia di Via Viotti si sono prodigati nel firmare autografi e scattare foto con i fan che si sono recati all’incontro. Per l’occasione, il Torino ha presentato anche una t-shirt speciale dedicata ai supporters. ‘Di padre in figlio’ l’appellativo scelto per la maglietta in questione, come i tanti (di padri, di figli e non solo) che erano presenti ad affollare il marciapiede antistante al locale nel video realizzato dalle telecamere di Calcionews24. Questa, nel nostro filmato esclusivo, l’accoglienza per il centrocampista ex Inter e l’esterno ex Sassuolo.