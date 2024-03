Torino, Juric e il club dei fedelissimi: Buongiorno a quota 100, la classifica per presenze

Il Torino di Juric punta sui fedelissimi, Buongiorno l’ultimo a quota cento, ecco chi sta scalando la classifica delle presenze nel club

Poco più di 72 ore ci separano da Udinese-Torino: il prossimo incontro che il calendario ha in serbo, valido per la giornata numero 28 di Serie A. Altra partita in programma e altro gettone presenza quindi per Alessandro Buongiorno e compagni. La scuderia granata continua a puntare sui suoi fedelissimi, che dal canto loro stanno – chi più chi meno – scalando la classifica delle gare disputate nella storia della società piemontese.

Nella sua ultracentenaria esistenza infatti, la maglia del Torino è stata indossata da centinaia e centinaia di calciatori. Alcuni di questi hanno avuto il piacere di vestirla per poche, pochissime apparizioni. Altri invece, nel capoluogo piemontese, hanno costruito una fetta preponderante del proprio percorso all’interno del mondo del pallone. Altri ancora infine (ma questi ultimi si contano sulle dita di due mani), hanno brandito i colori granata per la totalità della propria carriera o quasi.

Se Giorgio Ferrini conquista il palmares per il maggior numero di presenze Torino – si è fermato a 556 partite con i piemontesi, (paragonabili ad un’intera vita) – Paolo Pulici e Renato Zaccarelli completano questo speciale podio: fermi rispettivamente a quota 431 e 411.

Continuando sulla medesima strada fino a completare la top 10, ecco che troviamo in ordine: Claudio Sala (366), Lido Vieri (344), Luigi Danova (338), Cesare Martin (333), Natalino Fossati (332), Giorgio Puia (325) ed Antonio Janni (322).

Leggendo i nomi prima citati, si può ben intendere come nessuno di questi appartenga alla storia recente della società. Un indicatore figlio in prima analisi dell’unicità degli stessi numeri (non ogni stagione capita di incrociare un calciatore disponibile a impiantare le radici nella medesima città per oltre trecento gare).

E, in secondo luogo, alle stesse e frenetiche dinamiche del calcio moderno. Negli ultimi lustri infatti, il periodo di permanenza media di un giocatore nella stessa squadra si è ridotta sensibilmente, così come sono incrementate invece le compravendite dei propri tesserati tra le società, non da ultimo anche verso panorami extra europei.

Ciononostante, è impossibile non constatare come la stragrande maggioranza dei ragazzi oggi membro dell’arsenale di Ivan Juric, abbia iniziato ad accumulare un’importante dose di esperienza proprio sulla nave scuola Torino. Per esempio, appartiene a tal riguardo proprio alla giornata di ieri, lo scatto celebrativo (poi puntualmente pubblicato sui canali della società) per il raggiungimento delle cento presenze in maglia granata per Alessandro Buongiorno. Un traguardo, raggiunto con qualche mese d’anticipo anche dai colleghi di spogliatoio Mërgim Vojvoda e Vanja Milinković-Savić.

Ecco dunque qui riportata la classifica delle presenze con il Torino, per i calciatori sabaudi (della rosa 2023-24) più virtuosi sotto questo specifico punto di vista. Di fianco invece, il numero che corrisponde agli stessi atleti nella graduatoria di tutti i giocatori che hanno vestito la maglia granata. In altre parole, la loro posizione nel palmares generale della storia della squadra.