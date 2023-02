Torino, contestazione dei tifosi contro Juric: il motivo

I tifosi del Torino hanno contestato l’allenatore della squadra granata Ivan Juric. Tutti i dettagli ed i motivi

Ivan Juric ha deciso di svolgere l’allenamento odierno al Filadelfia di Torino a porte chiuse. Una decisione che non è andata giù ad alcuni tifosi, dopo la promessa non mantenuta da parte dell’allenatore ex Hellas Verona.

Alcuni di questi hanno scritto un cartellone, lasciato poi proprio davanti all’ingresso del centro sportivo granata, che recitava: “Juric solo chiacchiere“. Sicuramente un clima non sereno in vista del resto della stagione.