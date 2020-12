Torino, fiducia in Giampaolo ma contro l’Udinese non può più sbagliare

Marco Giampaolo ha incassato nuovamente la fiducia del Torino dopo il derby perso ma contro l’Udinese vietato sbagliare

Niente ultimatum e fiducia rinnovata, è la fotografia del giorno dopo il ko nel derby in casa Torino. Fiducia ed attesa per Marco Giampaolo. Fiducia perché la squadra è con il tecnico e perché il tecnico ha dimostrato, nelle scelte di modulo, di non appartenere alla lista degli integralisti: l’attesa è rivolta già al duello di sabato con l’Udinese, sfida da non fallire per non avvitarsi ancor più su se stessi. Questo il quadro dipinto da La Stampa sul futuro di Giampaolo sulla panchina granata.

L’ex tecnico del Milan non è un uomo solo al comando perché nessuno lo ha abbandonato e, allo stesso tempo, non si sente all’angolo, ma non può continuare a raccogliere passi falsi: per evitare un 2021 da dentro o fuori ad ogni duello, il Toro deve chiudere l’anno superando gli ostacoli al Grande Torino (dopo l’Udinese, il Bologna). Giampaolo si avvicina all’appuntamento con l’Udinese senza ultimatum, ma l’Udinese non può trasformarsi nell’ennesimo incubo: se così dovesse essere, gli scenari potrebbero aprire ad una riflessione mai fatta fino ad ora.