Torino, Giampaolo positivo al Coronavirus: le condizioni del tecnico

Marco Giampaolo, allenatore del Torino, è risultato positivo al Coronavirus. Il tecnico granata adesso si trova in isolamento

Nei giorni scorsi il Torino aveva annunciato la positività al Coronavirus di un membro dello staff. Oggi è stato rivelato il nome: si tratta di Marco Giampaolo, tecnico della squadra granata.

Il tecnico è dunque in isolamento come il resto del gruppo squadra, dopo l’annuncio di alcuni giorni fa. Resta quindi in dubbio al momento la sua presenza in panchina per la gara contro l’Inter.