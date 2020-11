Torino, Giampaolo: «Serve l’esorcista, una follia assoluta»

Marco Giampaolo è sconsolato dopo la sconfitta contro la Lazio arrivata al 98′ con un gol di Caicedo: ecco le parole del tecnico

Marco Giampaolo, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la sconfitta per 3-4 contro la Lazio, arrivata nel recupero.

«Non è possibile perdere una partita così, non c’è tecnica o tattica che tenga. E’ follia assoluta. Lavoriamo nei particolari, la squadra ha fatto bene la partita. Ma non possiamo regalare punti così. Sono sconfitte che ti ammazzano. Non è giustificabile perdere così. Faccio fatica a pensare alla gara contro il Genoa, adesso devo smaltire questa ed è tosta. Ci vuole l’esorcista, non dirò nulla alla squadra sino a mercoledì».