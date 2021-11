Torino, infortunio Belotti: oggi risonanza magnetica. Si teme un lungo stop

Infortunio Belotti: oggi risonanza magnetica per stabilire l’entità dell’infortunio patito dal capitano del Torino

Le condizioni fisiche di Andrea Belotti destano preoccupazione in casa Torino. L’attaccante e capitano granata si sottoporrà oggi a una risonanza magnetica per stabilire l’entità dell’infortunio muscolare alla coscia patito contro la Roma.

Non filtra ottimismo da fonti vicine al club. Si teme infatti un lungo stop per Belotti, che proseguirebbe così il suo periodo negativo tra infortuni, pochi gol e futuro in bilico.