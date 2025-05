Torino Inter, si va verso il tutto esaurito: il punto sui biglietti e le limitazioni in Curva Primavera

Torino Inter di Serie A è alle porte, ecco il dato sui biglietti venduti e quelli ancora disponibili, attenzione poi alle limitazioni in Curva Primavera

Malgrado l’assenza di reali obiettivi da raggiungere – con la salvezza ormai ampiamente conquistata ed il sogno di un piazzamento europeo decisamente troppo lontano – il Torino si prepara a vivere un’ultima serata di gala. Parliamo, naturalmente, della sfida in arrivo questo fine settimana contro l’Inter di Simone Inzaghi. Gara valida per la giornata numero 36 di Serie A in programma domenica 11 maggio alle 18 in punto.

Per l’occasione saranno in tantissimi i fan granata (e nerazzurri) ad occupare le tribune dello Stadio Olimpico Grande Torino. Già esauriti i tagliandi disponibili in Curva Maratona (cuore pulsante del tifo piemontese) e nel settore Distinti. Medesimo discorso per lo spicchio dedicato ai tifosi ospiti, che sarà quindi occupato da poco meno di 2000 fedelissimi meneghini. Limitata la presenza di seggiolini ancora disponibili in Tribuna e in Curva Primavera, con ambo le aree che potrebbero ben presto far registrare un tutto esaurito, andando così ad confezionare un sold out complessivo che all’ombra della Mole non si vedeva da tempo.

Un risultato, quello appena descritto, figlio sicuramente delle accattivanti promozioni messe in campo dalla scuderia di Via Viotti per agevolare la vendita dei ticket. Per quanto nell’addizione generale sarebbe quantomeno miope non considerare (anche) il rinnovato affetto palesato dai fan sabaudi nei confronti della formazione allenata da Paolo Vanoli nel corso dell’intera stagione. Specialmente dopo gli anni per così dire ‘turbolenti’ della gestione Ivan Juric sotto questo aspetto.

Tifosi Torino

Attenzione infine alle limitazioni – onde evitare possibili problemi d’ordine pubblico – imposte ai supporters nerazzurri. «La Curva Primavera, acquistabile solo se in possesso di tessera Cuore Granata, è vietata a tutti i residenti nella regione Lombardia e in generale alla tifoseria Inter. Sarà pertanto vietato l’accesso allo stadio in Curva Primavera con sciarpe, cappellini o qualsiasi indumento della squadra ospite, senza eccezioni». Si legge nella nota diramata dai granata ieri. Insomma, ora è davvero tutto pronto per Torino Inter.