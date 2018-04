Ventura dal Toro: «Commosso nel tornare in questo stadio»

Le parole dell’ex allenatore del Torino Giampiero Ventura dopo la vittoria sull’Inter firmata dal gol di Adem Ljaijc

Il Torino ha battuto per 1-0 l’Inter ed ha inanellato la terza vittoria consecutiva. In tribuna c’era anche un tifoso d’eccezione: Giampiero Ventura insieme alla moglie Luciana. L’ex allenatore dei granata ha voluto commentare la convincente vittoria degli uomini di Walter Mazzarri. ecco le sue parole: « I ragazzi non hanno rubato assolutamente nulla. E’ vero poteva anche finire in parità, ma è stata decisa dagli episodi. Ho visto due grandi parate, una di Handanovic su De Silvestri, e una di Sirigu. Poteva andare diversamente, ma sono contento così».

Poi Ventura spende anche due parole su cos’ha significato per lui tornare allo stadio Grande Torino: « Lo ammetto quando sono entrato mi sono commosso, così come mia moglie Luciana. Che emozione rivedere questo stadio e questi tifosi che sono stati anche i miei tifosi. Poi guardando la partita ho rivisto in campo quel cuore Toro… bellissimo». Grande emozioni e grande commozione dunque per l’allenatore genovese, che è tornato nello stadio che lo ha reso grande, portando anche un pizzico di fortuna ai suoi ex giocatori che non guasta mai.