Torino, Juric: «Ci è mancata l’energia»

Le parole di Juric nel post partita di Torino Spezia: «Penso sia stata una partita sottotono, quando non siamo al massimo diventa più difficile»

Ivan Juric ha commentato la sconfitta del Torino con lo Spezia. Di seguito le sue parole a DAZN.

SCONFITTA – «Ci è mancata l’energia giusta per affrontare questa gara: loro hanno giocatori fisici, di gamba. Avevo la sensazione che ci mancasse un 10 per cento in termini di accelerazioni, di velocità. Per essere competitivi ci serve andare a mille, ma oggi abbiamo delle attenuanti».

MERCATO – «Noi corti per gli infortuni? Temevo la partita di oggi perché la quarta in dieci giorni; vediamo come sta Sasa, sembra che potremmo perderlo per un periodo lungo. C’è da completare un po’ le cose, questo è sicuro».

SOTTOTONO – «Penso sia stata una partita sottotono; con Verona e Salernitana avevamo fatto bene, col Milan eravamo stati stupendi, oggi siamo stati sotto quel livello. Quando i miei giocatori non sono al massimo, diventa tutto più difficile. Ci abbassavamo anche un po’ troppo: palleggiavamo ma non avevamo grandi occasioni. E sulle fasce loro con Reca e Holm hanno dominato»