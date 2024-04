Torino Juve, Gatti: «Tifosi? Mi carico da matti»

Federico Gatti, difensore della Juve, ha parlato a Tuttosport del derby della Mole contro il Torino di sabato

Federico Gatti, difensore della Juve, ha parlato a Tuttosport del derby della Mole contro il Torino di sabato. Le sue dichiarazioni:

TIFOSI – «Io sono sempre stato così, mi carico da matti quando sento il pubblico che spinge, le tifoserie quasi esagerate. Anzi, un aspetto su cui devo lavorare e ne parlo spesso con Allegri è la gestione delle energie. Perché spesso ne spendo talmente tante che a volte passo dei minuti come in apnea. Comunque meglio troppa energia che poca…».

DERBY – «Sì, ho avuto la fortuna di giocarlo all’andata, è stato il primo, dove ho anche segnato, mentre nella stagione passata non sono stato utilizzato contro il Torino. In realtà l’adrenalina da derby la vivi più nei giorni precedenti che durante la partita vera e propria, dove sei concentrato su quello che devi fare a prescindere da chi hai di fronte. In campo pensi solo a vincere».

ATTACCANTI – «Sicuramente l’anno scorso Mbappè nel Psg, ma ce n’è tanti: anche Leao e Osimhen. Direi anche Vlahovic, ma ci gioco insieme. Non puoi mai lasciare nulla al caso o staccare la testa per due minuti. Per il difensore è più difficile, non puoi sbagliare nemmeno una palla. Loro magari sbagliano tre o quattro occasioni, ma poi se segnano hanno fatto il loro. In difesa puoi fare grandi interventi durante la partita, ma se nell’occasione del gol sbagli rovini la partita».

MOMENTO – «Non saprei, difficile. E’ stato un periodo no in cui è mancato qualcosa: mesi prima una palla finiva sul palo e ed entrava in porta, poi succedeva il contrario. Ci è mancata un po’ di esperienza. Ora abbiamo questi due obiettivi, Champions e Coppa Italia, e non possiamo farceli sfuggire, assolutamente. Ora dobbiamo vincere il derby perché dopo i tre punti vivi meglio, ti alleni meglio ed è tutto più bello».