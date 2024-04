Torino Juve, Marchisio: «Derby ai bianconeri per scacciare i fantasmi»

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del derby contro il Torino

I SUOI DERBY – «Non li ho mai contati, però sono stati tanti. Nelle giovanili erano tutti molto combattuti. Con la prima squadra ho avuto la fortuna di non perdere mai»

LA PRIMA IMMAGINE DEL DERBY – «Non un episodio particolare ma la gioia che prova nel momento dell’esultanza. Ho segnato molti gol ma l’emozione era la stessa».

CHI DECIDERA’ TORINO JUVE – «Dico Vlahovic per come è andata con la Fiorentina. Dusan ha fatto un’ottima partita ma non è riuscito a segnare e avrà tanta voglia di rivalsa»

JUVE USCITA DALLA CRISI – «Con la Fiorentina ha vinto con sofferenza e per venire fuori da momenti di difficoltà servono anche partite come queste. Nella storia del derby ce ne sono tante così, può essere anche un match chiave per scacciare i fantasmi dell’ultimo periodo».

