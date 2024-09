Torino Lecce di Serie A è alle porte, entusiasmo alle stelle per la squadra di Paolo Vanoli, il dato sui biglietti venduti, mentre allo Stadio…

La Serie A targata 2024-2025 è ormai pronta a fare il proprio rientro in campo dopo la prima sosta legata agli impegni delle Nazionali. Non fa eccezione il Torino, che domenica 15 settembre sarà impegnato tra le mura amiche contro il Lecce. Lo sanno bene i sostenitori granata, pronti a gremire in massa le tribune dello Stadio Olimpico Grande Torino, cornice delle partite casalinghe della squadra allenata da Paolo Vanoli.

La vittoria contro il Venezia ha bissato il precedente successo dei piemontesi con l’Atalanta, dando continuità di risultati al pareggio confezionato contro il Milan alla prima di campionato. Un avvio fiammante, che ha catapultato il Torino (momentaneamente) in vetta alla classifica, accendendo l’entusiasmo dei tifosi di fede sabauda. Basti pensare, alle oltre 3000 persone che lo scorso sabato hanno accompagnato l’allenamento di Duvan Zapata e compagni sui seggioloni dell’impianto di Via Filadelfia 96.

Ed è quindi proprio al Grande Torino che, come anticipato, i tifosi si daranno nuovamente appuntamento per la sfida in programma contro i rivali pugliesi. Per l’occasione, salvo clamorosi colpi di scena il pubblico sarà quello delle grandi occasioni. Nella giornata odierna infatti, i biglietti venduti dovrebbero toccare quota 21 mila, ma è possibile che nelle prossime ore (ne mancano oltre 56 al calcio d’inizio), la statistica aumenti vertiginosamente. Questo, eguagliando quindi il dato sugli spettatori presenti nell’ultima sfida con i bergamaschi (anche in quell’occasione furono superati i 20’000 ticket staccati).

Quel che è certo, è che il clima per Torino Lecce sarà dei più caldi. E non solo per le temperature atmosferiche che non accennano a diminuire. Prevista una più che discreta rappresentanza di tifosi giallorossi, mentre dalla Curva Maratona – già esaurita – non mancherà la contestazione nei confronti della dirigenza. Ricordiamo infine, la pregevole iniziativa dispiegata in campo dal Torino per il match. A tutti i più giovani che si presenteranno ai varchi dello stadio verrà difatti regalato un astuccio ufficiale del Toro: nella speranza di rende il più dolce possibile il ritorno a scuola. Magari, se lo augurano i piccoli granata, con tanto di vittoria a fare d’accompagnamento.