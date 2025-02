Torino, Walukiewicz e Vlasic infortunati? Il punto sulle condizioni, la situazione verso il Milan

Il Torino ieri sera contro il Bologna ha accusato l’infortunio di Walukiewicz e Vlasic, vediamo come stanno, il punto dall’infermiera verso il Milan

Nel novero delle brutte notizie in casa Torino – al di là della sconfitta confezionata nel fortino del Bologna per tre reti a due – ci sarebbero i presunti infortuni di Sebastian Walkuewicz e Nikola Vlasic. Entrambi i giocatori nella gara di ieri hanno difatti lamentato alcuni problemi fisici sul campo del Dall’Ara, facendo correre più di qualche brivido sulla schiena al tecnico Paolo Vanoli e a tutti i tifosi granata in toto.

Iniziando dal trequartista croato, a fare il punto sulle sue condizioni – rassicurando gli stessi supporters – ci ha pensato Vanoli in prima persona nella conferenza stampa post partita. In merito all’ex West Ham uscito apparentemente claudicante dal terreno di gioco al triplice fischio il tecnico ha sentenziato: «Vlasic? Ha avuto un crampo, poi dopo ha continuato…giustamente non avevamo più sostituzioni». E infine la chiosa: «Quindi l’abbiamo messo davanti con Elmas che è andato a fare la mezz’ala».

Situazione leggermente differente invece per quanto concerne il difensore ex Empoli. Walukiewicz, ricordiamo, è stato sostituito dal compagno Pedersen a inizio ripresa (dopo cinquantaquattro giri di orologio). Il motivo? Sembrerebbe una torsione innaturale dell’anca sul manto erboso: un ‘infortunio’ certamente doloroso da sopportare, ma a primo avviso non così serio o preoccupante. In ogni caso l’atleta siamo certi verrà sottoposto agli opportuni accertamenti nella giornata odierna o al limite in quella di domani. Solo allora – prima di rimettere piede sul rettangolo verde naturalmente – anche sul classe 2000 Vanoli e staff potranno godere di ulteriori e più dettagliate informazioni.

Insomma, scongiurate ricadute potenzialmente ben più importanti dal lato infermieristico, il Torino ha fatto mestamente ritorno all’ombra della Mole dopo aver perso l’imbattibilità fino a ieri mantenuta in questo 2025. Un autogol di Biraghi allo scadere ha gettato al vento una prestazione tutto sommato non così negativa su un campo storicamente difficile.

Da inizio settimana, tutte le attenzioni saranno rivolte solo ed esclusivamente all’impegno casalingo contro il Milan, in programma al Grande Torino sabato 22. A proposito di infortuni, i sabaudi proveranno a recuperare con ogni mezzo a disposizione Adrien Tameze (problema al soleo sinistro per lui). Chi invece è sicuro di fare ritorno per l’appuntamento con il Diavolo alle 18 è Samuele Ricci, che col Bologna ha ‘scontato’ la squalifica rimediata per somma di ammonizioni.